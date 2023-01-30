Чемпион мира по фристайлу из США погиб при сходе лавины в Японии

Чемпион мира в хафпайпе Кайл Смейн погиб под лавиной, сообщает The Sun.

Трагедия произошла в Японии на склонах горнолыжного курорта Хакуба на высоте 2469 м. 31-летний американец погиб вместе с неназванным австрийским лыжником на склонах горы Норикура. Они оказались погребены под снегом во время катания вне трассы.

Еще три человека, которые попали под лавину, благополучно спустились с горы. Один из очевидцев рассказал, что сход лавины спровоцировал погибший австриец.

Смейн завоевал золотую медаль на чемпионат мира по фристайлу 2015 года в дисциплине хафпайп.