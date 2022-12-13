CAS постановил вручить бронзовые медали двум спортсменкам по итогам соревнований в женском ски-кроссе на Олимпиаде-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел спорную ситуацию, которая возникла по итогам соревнований в женском ски-кроссе на Олимпиаде-2022 в Пекине, сообщает пресс-служба организации.

Во время финала женской гонки по ски-кроссу швейцарская спортсменка Фанни Смит заняла третье место, однако была наказана желтой карточкой и по правилам FIS передвинута на четвертую позицию. В итоге бронзовую медаль получила немецкая фристайлистка Даниэла Майер.

Апелляционная комиссия несколько раз меняла свое решение и меняла обладателя третьего места. В итоге, CAS постановил, что обе спортсменки должны быть награждены бронзовыми медалями.