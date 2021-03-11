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Буров: «Подтвердить титул чемпиона мира по фристайлу было сложнее»

11:36
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Российский фристайлист Максим Буров отметил, что ему было сложнее подтвердить звание чемпиона мира в лыжной акробатике, чем завоевать этот титул впервые.

В среду Буров завоевал золотую медаль в акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате. На предыдущем чемпионате мира в 2019 году он также стал лучшим в этой дисциплине.

«Выйти и отстоять свой титул чемпиона мира получилось гораздо волнительнее и сложнее, чем завоевать его в первый раз. Нужно было подтвердить свой статус чемпиона мира, и я справился. Хочу сказать спасибо всем тренерам, Федерации фристайла России и организаторам», — цитирует ТАСС Бурова.

Бронзовый призер турнира Павел Кротов отметил, что остался недоволен оценками своего прыжка в финале турнира.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10878001

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