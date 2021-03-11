Буров: «Подтвердить титул чемпиона мира по фристайлу было сложнее»
Российский фристайлист Максим Буров отметил, что ему было сложнее подтвердить звание чемпиона мира в лыжной акробатике, чем завоевать этот титул впервые.
В среду Буров завоевал золотую медаль в акробатике на чемпионате мира в Алма-Ате. На предыдущем чемпионате мира в 2019 году он также стал лучшим в этой дисциплине.
«Выйти и отстоять свой титул чемпиона мира получилось гораздо волнительнее и сложнее, чем завоевать его в первый раз. Нужно было подтвердить свой статус чемпиона мира, и я справился. Хочу сказать спасибо всем тренерам, Федерации фристайла России и организаторам», — цитирует ТАСС Бурова.
Бронзовый призер турнира Павел Кротов отметил, что остался недоволен оценками своего прыжка в финале турнира.
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