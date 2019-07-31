Белорусский фристайлист продал олимпийские медали почти за 100 тысяч долларов

Белорусский фристайлист Алексей Гришин продал свои олимпийские медали на аукционе за 97 160 долларов, информирует Inside the Games. Ранее он сообщил, что деньги ему нужны на операцию близкому человеку.

Золотая медаль Олимпиады в Ванкувере "ушла" за 68 750 долларов. Покупателем оказался коллекционер из Белоруссии. Бронзовая медаль продана за 28 410.

– Мы рады, что медаль вернется в Белоруссию. Гришин планирует направить вырученные средства на операцию и другие медицинские расходы для близкого друга. Так что все оказались в выигрыше, – отметил исполнительный директор бостонского аукциона Бобби Ливингстон.