Курашов ответил на открытое письмо Таталиной Матыцину: «Это все ложь»

Президент федерации фристайла России Алексей Курашов прокомментировал открытое письмо Анастасии Таталиной на имя министра спорта РФ Олега Матыцина.

«Это все ложь. У меня это письмо вызывает большое недоумение. Мы никогда спортсменам не препятствуем в обращении в сборную команду. У меня, как у президента, и у главного тренера всегда открытые контакты ос всеми спортсменами. Если у не у всех, то у большинства спортсменов есть мой мобильный номер телефона. Все всегда имеют прямую возможность мне позвонить или написать. До сегодняшнего дня никаких обращений по подобным фактам от Насти Таталиной не было. Ей был объявлен бойкот?, просто звучит оскорбительно, поскольку мы встречались с ее родителями и с главным тренером вместе с ней осенью прошлого года и обсуждали все эти вопросы. Повторюсь, это очень некрасиво выглядит, поскольку не соответствует действительности.

Более того Насте всегда шли навстречу, нередко даже выполняя ее капризы или прихоти, хотя не стоило этого делать, но наша задача была сохранить хорошую атмосферу в команде перед Олимпийскими играми. Она, видимо, этим умело пользовалась. У нее был полный объем тренировок, она была полностью всем обеспечена, абсолютно ни в чем не ограничена. Мы даже не выносили на контрольно-дисциплинарный комитет ряд ее недисциплинированных решений и поведения в рамках команды", — сказал Курашов «СЭ».