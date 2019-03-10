Зарплата Квята в 170 раз меньше, чем у Хэмилтона

Стали известны зарплаты гонщиков "Формулы-1" на предстоящий сезон. Как сообщает The Mirror, самая большая зарплата у пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" – 46 миллионов евро. Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" заработает 270 тысяч евро.

Зарплаты пилотов "Формулы-1" на 2019 год

1. Хэмилтон ("Мерседес") – 46 миллионов евро

2. Феттель ("Феррари") – 35 миллионов

3. Риккьярдо ("Рено") – 31 миллион

4. Ферстаппен ("Ред Булл") – 11,5 миллиона

5. Боттас ("Мерседес") – 7,5 миллиона

6. Райкконен ("Альфа Ромео") – 4 миллиона

7. Хюлькенберг ("Рено") – 4 миллиона

8. Сайнс ("Макларен") – 3,5 миллиона

9. Леклер ("Феррари") – 2,9 миллиона

10. Перес ("Рейсинг Пойнт") – 2,9 миллиона

11. Грожан ("Хаас") – 1,6 миллиона

12. Гасли ("Ред Булл") – 1,15 миллиона

13. Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1 миллион

14. Магнуссен ("Хаас") – 1 миллион

15. Кубица ("Уильямс") – 500 тысяч

16. Квят ("Торо Россо") – 270 тысяч

17. Норрис ("Макларен") – 230 тысяч

18. Джовинацци ("Альфа Ромео") – 200 тысяч

19. Расселл ("Уильямс") – 160 тысяч

20. Албон ("Торо Россо") – 150 тысяч