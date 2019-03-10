Зарплата Квята в 170 раз меньше, чем у Хэмилтона

Стали известны зарплаты гонщиков "Формулы-1" на предстоящий сезон. Как сообщает The Mirror, самая большая зарплата у пятикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса" – 46 миллионов евро. Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" заработает 270 тысяч евро.
Зарплаты пилотов "Формулы-1" на 2019 год
1. Хэмилтон ("Мерседес") – 46 миллионов евро
2. Феттель ("Феррари") – 35 миллионов
3. Риккьярдо ("Рено") – 31 миллион
4. Ферстаппен ("Ред Булл") – 11,5 миллиона
5. Боттас ("Мерседес") – 7,5 миллиона
6. Райкконен ("Альфа Ромео") – 4 миллиона
7. Хюлькенберг ("Рено") – 4 миллиона
8. Сайнс ("Макларен") – 3,5 миллиона
9. Леклер ("Феррари") – 2,9 миллиона
10. Перес ("Рейсинг Пойнт") – 2,9 миллиона
11. Грожан ("Хаас") – 1,6 миллиона
12. Гасли ("Ред Булл") – 1,15 миллиона
13. Стролл ("Рейсинг Пойнт") – 1 миллион
14. Магнуссен ("Хаас") – 1 миллион
15. Кубица ("Уильямс") – 500 тысяч
16. Квят ("Торо Россо") – 270 тысяч
17. Норрис ("Макларен") – 230 тысяч
18. Джовинацци ("Альфа Ромео") – 200 тысяч
19. Расселл ("Уильямс") – 160 тысяч
20. Албон ("Торо Россо") – 150 тысяч