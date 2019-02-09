Видео: Ферстаппен и Гасли погонялись на картах на льду

Пилоты "Ред Булла" Макс Ферстаппен и Пьер Гасли устроили между собой соревнования в картинге на льду.

Они сделали это для нового рекламного ролика концерна. Съемки прошли на катке Флевонис в Нидерландах, машины были предоставлены бывшей картинговой командой Ферстаппена.

- Это было очень весело, - приводит слова Ферстаппена пресс-служба "Ред Булла". - Я впервые пилотировал карт на льду и был удивлен его скоростью. Думаю, в какой-то момент мы перевалили за 100 км/ч на шестой передаче. Это было круто.

Если бы я оценивал свои дрифты, я бы поставил себе восьмерку. Это было одно из самых прикольных рекламных мероприятий на моей практике. Были и другие классные, но это – номер один. Отличная подготовка к новому сезону с Пьером.

- У нас было несколько интересных моментов с параллельным дрифтом, – добавил Гасли. – Это сильно отличается от гонок в Ф1, так что было приятно попробовать что-то новое. Когда я выступал в картинге, адреналин зашкаливал, но сегодня мы просто веселились.

Думаю, теперь надо пригласить Макса во Францию и найти там для него крутое развлечение.