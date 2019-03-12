Валттери Боттас: "Я знаю, что могу добиться чемпионства"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас рассказал о том, как настраивается на предстоящий сезон. Он отметил, что ему нужно было отвлечься от "Формулы-1", чтобы подойти к сезону в форме.

– Я был в Финляндии, чтобы зарядить свои батареи, – цитирует F1i Боттаса. – Воспользовался возможностью и сделал все, что запланировал. Купил камеру и занялся фотографией. Это стало новой страстью для меня. Теперь всегда на прогулках я с камерой.

Съездил в Южную Америку с друзьями и женой, чтобы провести настоящий отпуск, не думая о "Формуле-1". А когда вернулся, решил, что постараюсь победить всех в этом году. Моя цель – титул, и я знаю, что могу ее добиться.