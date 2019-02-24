Валттери Боттас: "Пытаюсь понять, в чем уступаю Хэмилтону"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас отметил, что во время зимних тестов пытался изучить опыт Льюиса Хэмилтона. Финн подчеркнул, что попытается дать бой британцу в предстоящем сезоне.

– Чтобы сражаться с Льюисом, я должен показать свою лучшую форму. А это зависит от множества деталей, – цитирует F1Today Боттаса. – Этой зимой я пытался изучить эти аспекты, пробовал атаковать. Я обычно уступаю Хэмилтону в определенных поворотах. Мне нужно было узнать, почему так происходит. Это не так и легко изучить. Не могу рассказать обо всех деталях, но я постараюсь их учитывать, чтобы предстоящий сезон стал для меня лучшим. К концу сезона я хочу знать, что сделал все возможное.

Я еще чувствую, что ничего не добился в "Формуле-1". У меня большие цели, много работы. Команда знает, на что я способен.