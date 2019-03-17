Валттери Боттас: "Это была лучшая гонка в моей карьере"

Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас - о победе на "Гран-при Австралии".

- Я не знаю, что сказать, – цитирует Боттаса Autosport. – Мне удался очень хороший старт. Вне всяких сомнений, эта была лучшая гонка в моей карьере. Не знаю, что случилось. Я просто хорошо себя чувствовал за рулем, все держал под контролем, а машина отлично работала. Я получил большое удовольствие от гонки. У меня был очень хороший темп, поэтому я решил попробовать. На изношенных шинах это всегда рискованно, но оно того стоило. Я счастлив и с нетерпением жду следующую гонку.

Второе место занял еще один представитель "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. На третьем месте Макс Ферстаппен ("Ред Булл"). Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" занял десятое место.

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