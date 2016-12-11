13:41 11 декабря | ФОРМУЛА-1

В "Уильямсе" готовы к ошибкам и авариям Стролла

0
0
0
2

Технический директор "Уильямса" Пэт Симондс не исключает, что у новичка команды Лэнса Стролла будут ошибки в первом сезоне. 18-летний канадец в следующем году будет партнером Валттери Боттаса по "Уильямсу".

– Конечно, Стролл будет совершать ошибки, и нам придется потратить силы на ремонт машины, – цитирует Reuters Симондса. – Такие вещи случаются. Это часть процесса. Если посмотреть на его карьеру, то в 2015 году в "Формуле-3" он не раз попадал в аварии. Однако мы видим его огромный талант, мастерство. Для 18-летнего парня он очень хорош.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

hardcore f1 fan

Стролл старший уже оплатил все аварии на будуещее так что об чём речь?

11:50

dimas1

главное что есть кому счета за ремонт оплачивать, пусть бьет на здоровье

09:44

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ