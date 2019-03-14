"В это не верится". Пилоты и руководители команд шокированы смертью Уайтинга

Пилоты и руководители команд выразили соболезнования по поводу смерти гоночного директора "Формулы-1" Чарли Уайтинга. 66-летний британец, работавший в этой должности с 1997 года, умер от легочной эмболии накануне старта "Гран-при Австралии".

– Я шокирован, – сказал гонщик "Феррари" Себастьян Феттель на пресс-конференции. – Еще вчера мы с ним виделись, прогулялись по трассе, поговорили. Тяжело понимать, что теперь его нет. Он был нашим человеком, посредником между гонщиками и ФИА. Его всегда можно было спросить, о чем угодно в любое время. Его дверь всегда была открыта для нас.

– Нам иногда было трудно с ним, приходилось идти на уговоры, упрашивания, постоянно повторять одно и то же, – сказал пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо. – Но он всегда выслушивал. Он был на нашей стороне. Чарли сделал многое для этого вида спорта.

– Он был тем, кому мы все могли всегда безоговорочно доверять. Всегда, – добавил пилот "Уильямса" Роберт Кубица.

– Я провел с ним несколько дней пару недель назад в Женеве, – рассказал гонщик "Ред Булла" Макс Ферстаппен. – Мы с ним о многом говорили. Попрощались с ним тепло: "Увидимся в Австралии". А теперь такие новости. В это не верится.

– Чарли играл ключевую роль в нашем спорте, был судьей и голосом разума в своей должности на протяжении многих лет, – сказал руководитель "Ред Булла" Кристиан Хорнер. – Он был человеком большой честности, который всегда беспристрастно выполнял свою тяжелую работу.