В боксах "Макларена" произошел пожар, есть пострадавшие

В боксах "Макларена" на трассе в Барселоне произошел пожар, сообщает Autosport. Возгорание было достаточно быстро устранено. Однако три члена команды обратились за медицинской помощью.

Впрочем, все трое быстро были отправлены домой.

"Был небольшой пожар в гараже во время закрытого съемочного дня. Пожар был быстро ликвидирован командой, и службы безопасности и медицинской команды незамедлительно оказали помощь.

Три члена команды обратились в медицинский центр и были вскоре отпущены", - прокомментировал ситуацию представитель "Макларена".