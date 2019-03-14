Умер гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг

Гоночный директор "Формулы-1" Чарли Уайтинг скончался в Мельбурне за три дня до Гран-при Австралии, которое откроет новый сезон. По информации Международной автомобильной федерации (ФИА), причиной смерти стала легочная эмболия.

– С огромной грустью узнал о внезапной смерти Чарли, – цитирует президента ФИА Жана Тодта ТАСС. – Я знал Уайтинга много лет, он был великолепным гоночным директором, центральной и неподражаемой фигурой в "Формуле-1".

Чарли Уайтинг начал карьеру в "Формуле-1" в 1977 году. Тогда он работал в команде "Хескет". Должность гоночного директора Уайтинг занимал с 1997 года.