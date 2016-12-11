09:34 11 декабря | ФОРМУЛА-1

"Уильямс" хочет переманить Лоу из "Мерседеса"

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Технический директор "Мерседеса" Пэдди Лоу может покинуть команду. Как сообщает Motorsport, в следующем сезоне специалист с большой долей вероятности переберется в "Уильямс". Эта команда пытается переманить Лоу, чтобы опередить в переговорах "Мерседес", который предлагает специалисту новый контракт. Нынешнее соглашение Лоу с командой рассчитано до конца 2017 года.

Отметим, что в "Уильямсе" видят в Лоу замену Пэту Симондсу, который в конце 2017 года завершит карьеру в "Формуле-1". Но "Уильямс" хочет позвать Лоу еще до этого шага Симондса.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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dimas1

вопрос в другом, а надо ли это самому Пэдику

14:12

hardcore f1 fan

Пока АМГ метит на Боттаса то под эту дудку есть шанс выдурить Лоу уже к 2017.

11:54

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