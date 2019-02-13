Тото Вольфф: "Мерседес" не ощущает себя фаворитом"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф считает, что его команде нужно со всей серьезностью подойти к новому сезону. По его словам, пять подряд чемпионских титулов не должны расслаблять.

– Новый сезон станет испытанием для всех нас, – цитирует F1i Вольффа. – Правила существенно изменились. Мы должны начать с нуля и снова проявить себя. Сезон начнется с нулем очков, поэтому ничего не воспринимается как должное. У нас нет ощущения, что мы впереди всех. Каждая команда после смены регламента может претендовать на титул. И мы видим в этом угрозу.