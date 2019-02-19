Тото Вольфф: "Феррари" выглядит очень мощно"

Глава "Мерседеса" Тото Вольфф впечатлен формой "Феррари" на предсезонных тестах в Барселоне. В первый день лучшее время показал Себастьян Феттель.

– "Феррари" выглядит очень мощно, – цитирует F1i Вольффа. – Но во время тестов нужно быть сдержанным в оценках. Хотя понятно, что каждый хочет показать наилучшее время. Это все равно не цель тестов. Испытываются все компоненты машины, проверяются показания датчиков и прочее. Я видел время Феттеля. Оно очень хорошее. Очевидно, "Феррари" хорошо готова. Но мы пока не видим всех раскладов сил. Узнаем только после квалификации в Мельбурне. Одно можно сказать наверняка: мы ничего не принимаем как должное. Никто нам не подарит первое место.