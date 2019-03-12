Тодт хочет видеть 12 команд в "Формуле-1"

Президент ФИА Жан Тодт хочет увеличить число команд в "Формуле-1". По его словам, оптимальным будет увеличение их до 12 к 2021 году.

– Об этом бесконечно ведутся споры, – цитирует Sky Sports Тодта. – Сейчас у нас десять стабильных команд. Я лично думаю, что лучше, если из будет 12. Но эта тема не слишком впечатляет боссов других команд, потому что тогда придется делиться с остальными доходами. Это спорный момент, который обсуждается. В конце концов самое важное – это не количество участвующих команд, а их качество, качество шоу.