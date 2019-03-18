"Так пилотировать нельзя, но у него получается". Дэймон Хилл – о Квяте

Чемпион мира 1996 года Дэймон Хилл и экс-пилот "Формулы-1" Пол ди Реста в эфире Sky Sports положительно оценили первую гонку Даниил Квята ("Торо Россо") после возвращения.

Кроме того, Хилл разглядел в действиях Квята черты того пилота, с которым впервые встретился в 2011 году в Новой Зеландии – тогда россиянин выступал в Toyota Racing Series с Джошуа Хиллом.

Квят занял 10-е место на "Гран-при Австралии", смог не застрять в гравийной ловушке после неудачной попытки обгона Лэнса Стролла ("Уильямс"), а в концовке гонки россиянин отбил несколько атак Пьера Гасли из "Ред Булла".

– Сегодня было несколько тревожных моментов, которых ты всегда ждешь от Даниила, – цитирует Motorsport Хилла. – Например, когда он направил свою машину на внутреннюю траекторию в третьем повороте (при атаке Стролла) и оказался на траве... Видя такое ты всегда думаешь: "Ох, это было рискованно", – но при этом у него потрясающий контроль машины. Я познакомился с ним в Новой Зеландии, когда мой сын гонялся с ним. Именно там я получил возможность в первый раз посмотреть, как он делает со своей машиной то, чего делать вроде бы нельзя, но при этом сохраняет над ней контроль. Он получил возможность еще раз укусить этот пирог (вернувшись в "Королевские гонки"), уже в третий раз – и давайте надеяться, что теперь у него все получится.

– Он неплохо справлялся с работой на протяжении всего уик-энда, не так ли? – сказал Ди Реста. – Я думаю, мы ждали от него большего в квалификации за рулем "Торо Россо", но опять же: когда Гасли выехал из боксов на свежем комплекте мягких шин, Квят был в середине своего отрезка на шинах "медиум" и смог удержаться впереди – при том, что у них одинаковые моторы. Очень солидно. Ему есть, что доказывать. Я удивлен, что он удержался впереди "Ред Булла", но послушайте: в этом спорте нужно порой играть мускулами, а второй шанс получают немногие. У него такой шанс появился – и им нужно воспользоваться.