Стоффель Вандорн: "Ред Булл" с моторами "Хонды" сможет побеждать"

Бывший пилот "Макларена" Стоффель Вандорн считает, что "Ред Булл" сможет начать снова побеждать регулярно с двигателями "Хонды". Австрийская команда сменила на "Хонду" моторы "Рено".

– Думаю, у "Ред Булла" будет шанс с "Хондой" побороться за победу, – цитирует F1i Вандорна. – Это уже не тот двигатель "Хонды", с которым я столкнулся в "Макларене". Ситуация совсем иная. Побеждать они смогут в этом году. Но не знаю, сумеют ли побороться за титул. Что касается "Макларена", то он хорошо провел предсезонную подготовку, проехав за эту сессию больше кругов, чем мы за три предыдущие зимы.