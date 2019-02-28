Собака Хэмилтона осматривает шины болида. Такие не прокусишь

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон опубликовал в своем Твиттере видео со своей собакой по кличке Роско, которая самостоятельно перекатывает шину болида.
– Роско осматривает шины. Да, он соглашается, что они слишком жесткие, чтобы кусать, – подписал Хэмилтон видео в Твиттере.
34-летний автогонщик является пятикратным чемпионом мира.
Roscoe inspecting the tyres. Yup he concurs they are too hard to bite 🤣 https://t.co/uJZXf1vO0L pic.twitter.com/7OWD3XSWpe– Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 28 февраля 2019 г.
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