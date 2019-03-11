Со следующего сезона в "Формуле-1" будут начислять одно очко за быстрый круг

В правила "Формулы-1" внесено изменение. Начиная с сезона 2019 года, гонщики будут получать одно очко за быстрейший круг по итогам гонки, сообщает пресс-служба соревнований.

При этом существует ограничение - гонщик сможет получить бонусный балл только в том случае, если займет место в десятке сильнейших по итогам гонки.. Очки пойду в зачет пилотом и в Кубок конструкторов. Всего у пилотов будет возможность получить 21 очко по итогам всех "Гран-при".

Ранее это правило уже применялось в "Формуле-1" с 1950 по 1959 год, после чего было упразднено.

Все о "Формуле-1" – здесь.