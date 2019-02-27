Россиянин Сергей Сироткин стал резервным пилотом "Рено", сообщает официальный сайт программы SMP Racing.

Сообщается, что в список задач Сироткина на следующий сезон входят работа на базе коллектива, тесты на симуляторе, а также работа во время уикендов на "Гран-при" "Формулы-1".

- Мы приняли решение, что в 2019 году Сергей вернется в команду, - заявил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг. - Главным соревнованием в сезоне-2019 для Сергея является чемпионат мира по гонкам на выносливость, где он выступает на прототипе BR1 за нашу команду SMP Racing. Параллельно с этим он вернется в "Формулу-1" в качестве резервного пилота команды "Рено". Мы ожидаем от Сергея, что он максимально использует свой потенциал в FIA WEC, а также будет готов к возможности возвращения в "Формулу-1" в будущем.

Сироткин ранее уже выступал за "Уильямс" и был тест-пилотом "Рено".

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