Сириль Абитбуль: "Рено" может себе позволить большую зарплату для Риккьярдо"

Руководитель "Рено" Сириль Абитбуль прокомментировал информацию британских СМИ о том, что Даниэль Риккьярдо зарабатывает после перехода во французскую команду около 30 миллионов евро в год. Это делает его третьим по величине зарплаты пилотом в пелотоне, однако саму сумму в "Рено" не подтвердили.

– "Рено" собрала значительные средства для своей программы в "Формуле-1", – цитирует F1i Абитбуля. – "Рено" может себе позволить большую зарплату Риккьярдо, потому что оборот "Рено" в 40 раз больше, чем у "Ред Булла". Здесь даже нечего особо обсуждать. Мы верим в то, что на данном этапе нам целесообразно тратить столько денег на Даниэля.