Сириль Абитбуль: "Рено" должна примкнуть к лучшим в этом сезоне"

Глава "Рено" Сириль Абитбуль считает, что его команда сможет навязать борьбу лидерам чемпионата мира. Он подчеркнул, что отставание от трех лучших команд последних лет должно сократиться.

– У нас получилась хорошая машина, – цитирует F1i Абитбуля. – У Риккьярдо есть хороший опыт. Мы же понимаем, что он пришел из сильной команды, может дать многое нам. Лидирующие команды имеют большой отрыв, над которым они работали несколько лет. Но в 2019 году мы должны примкнуть к лучшим. Думаю, у нас есть средства, чтобы реализовать это стремление.