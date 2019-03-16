17:23 | Формула-1

Шарль Леклер: "Я недоволен своим выступлением в квалификации"

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Пилот "Феррари" Шарль Леклер - о выступлении в квалификации "Гран-при Австралии". Он занял пятое место.

- Я недоволен собой, – цитирует Леклера Autosport. – Я не лучшим образом провёл третий сегмент. Первый и второй сегменты прошли достаточно хорошо. Первый круг в финале также прошёл нормально, но в начале второго я ошибся на торможении и заблокировал колеса в первом повороте. Досадно. У меня был шанс квалифицироваться в топ-3. Но на двух первых позициях – нет. Мы будем работать, чтобы прибавить.

Лучший результат в квалификации показал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

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Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/55439-sharl-lekler-ya-nedovolen-svoim-vystupleniem

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