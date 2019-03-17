Шарль Леклер: "Команда попросила меня не обгонять Феттеля"

Пилот "Феррари" Шарль Леклер подтвердил, что команда просила его не обгонять Себастьяна Феттеля. во время "Гран-при Австралии". Леклер занял пятое место, Феттель, - четвертое, а победил представитель "Мерседеса" Валттери Боттас.

- Машиной было тяжело управлять, однако второй отрезок дистанции прошел в целом неплохо, – цитирует Леклера Austosport. – Я был достаточно быстр, чтобы обогнать Себа, но команда попросила нас оставаться на своих позициях. В конце концов это ничего бы не дало. Я понимаю это решение.

Не лучшая гонка для нас. Но с другой стороны, мы знаем, что в Мельбурне достаточно нетипичная трасса. Так что нет причин для паники. Да, "Мерседес" очень быстры, но на самом деле мы гораздо ближе к ним, чем может показаться по результатам сегодняшней гонки.

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