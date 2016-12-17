Серхио Перес: "В какой-то момент думал об уходе из "Форс Индии"

Пилот "Форс Индии" Серхио Перес признался, что подумывал об уходе из команды. По словам мексиканца, переговоры по новому контракту шли непросто.

– Переговоры не всегда были простыми, поэтому я в какой-то момент подумал об уходе, – цитирует Autosport Переса. – Хотелось еще сезон провести в "Форс Индии", но в "Формуле-1" нельзя ни в чем быть уверенным, пока контракт не подписан. В прошлом я имел горький опыт с "Маклареном". Некоторые команды мной интересовались. Как минимум две или три. Не только "Рено". Но "Форс Индия" – лучший вариант.