Серхио Перес: "Хюлькенберг выступит лучше, чем Риккьярдо"

Пилот "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес считает, что Даниэль Риккьярдо не сможет успешно выступить за "Рено", куда перешел из "Ред Булла". По его словам, австралиец уступит своему напарнику Нико Хюлькенбергу, с которым ранее выступал сам мексиканец.

– Мне очень интересно будет посмотреть на это, – цитирует F1Today Переса. – Думаю, борьба между ними будет плотной. Но жду, что Нико окажется впереди. В квалификации и по очкам. Думаю, Нико победит Даниэля. Нико разочарует меня, если не сделает этого. Но я не знаю Риккьярдо. Знаю только Хюлькенберга, а он очень хорош. У него все будет в порядке.