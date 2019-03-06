Сергей Сироткин: "Жаль, что "Уильямс" на тестах не показал результата"

Резервный пилот "Рено" Сергей Сироткин, выступавший в прошлом сезоне за "Уильямс", разочарован предсезонными тестами британской команды. "Уильямс" пропустил первые два дня тестов в Барселоне, а потом показывал низкие результаты.

– Мы все знаем, что команда в тяжелом положении, но у меня там много близких людей – цитирует F1Today Сироткина. – Мы провели вместе только сезон, но это был долгий год, мы много времени работали бок о бок. Такое ощущение, что я с ними был всегда. Знаю, сколько сил потрачено на машину. И мне жаль, что мы не видим результата. Не хочу много комментировать это. Просто знаю людей в этой команде, знаю, чего они заслуживают. Хочу пожелать им всего наилучшего. Надеюсь, они получат то, что заслужили.