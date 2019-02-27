Сергей Сироткин: "Очень рад вернуться вновь в "Формулу-1"

Тестовый пилот "Рено" Сергей Сироткин поделился впечатлениями от возвращения в команду.

- Я очень рад вновь присоединиться к дружному коллективу "Рено" и вернуться в "Формулу-1", - заявил Сироткин в интервью официальному сайту программы SMP Racing. - Мы хорошо знакомы с командой, я провел весь 2017 год на ее базе и в боксах. Мне будет интересно узнать, как далеко продвинулась "Рено" в разработке автомобиля за прошедший год – ведь в прошлом сезоне мы были соперниками, и я не мог видеть работу изнутри. Я рад присоединиться в качестве резервного пилота команды к Нико Хюлькенбергу, с которым мы уже сотрудничали ранее, и Даниэлю Риккьярдо, с кем мне еще не приходилось работать в одних боксах. Уверен, нас ждет интересный сезон и желаю "Рено" бороться за самые высокие позиции.

Ранее стало известно, что Сироткин будет выполнять функции тестового пилота "Рено". В круг его задач входят работа на базе коллектива, тесты на симуляторе, а также работа во время уикендов на Гран-при "Формулы-1".

Сергей Сироткин ранее уже выступал в "Формуле-1" за "Заубер", "Рено" и "Уильямс".

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