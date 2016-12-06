Серджо Маркьонне: "Если "Феррари" повторит 2016 год, то не сможет привлекать отличных пилотов"

Президент "Феррари" Серджо Маркьонне намекнул, что после 2017 года может смениться состав пилотов. Ранее были продлены контракты с Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном.

– У обоих пилотов контракты до конца 2017 года, – цитирует Grand Prix Маркьонне. – Что будет дальше, я не знаю. Думаю, многое зависит от того, как мы проведем следующий сезон. Если повторим 2016 год, то я не думаю, что у нас получится привлекать и дальше отличных гонщиков.