13:17 6 декабря | ФОРМУЛА-1

Серджо Маркьонне: "Если "Феррари" повторит 2016 год, то не сможет привлекать отличных пилотов"

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Президент "Феррари" Серджо Маркьонне намекнул, что после 2017 года может смениться состав пилотов. Ранее были продлены контракты с Себастьяном Феттелем и Кими Райкконеном.

– У обоих пилотов контракты до конца 2017 года, – цитирует Grand Prix Маркьонне. – Что будет дальше, я не знаю. Думаю, многое зависит от того, как мы проведем следующий сезон. Если повторим 2016 год, то я не думаю, что у нас получится привлекать и дальше отличных гонщиков.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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TomCats

Да брось ты Сержик! Все пилоты просто спят видят как бы покататься на красных машинках. Это означает войти в историю Ф1, ибо Феррари и есть сама история. Так что спокойно выгоняй нынешних, завтра очередь выстроится.

21:19 6 декабря

hardcore f1 fan

Ну хоть признают что в 2016 ведрище слепили. Надеюсь в 2017 будут минимум 2 команды бится за ЧМ.

17:04 6 декабря

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