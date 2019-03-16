Себастьян Феттель: "Я не переживаю"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после третьего места в квалификации "Гран-при Австралии" в интервью BBC выразил надежду, что сможет побороться с обладателем поула Льюисом Хэмилтоном ("Мерседес") за победу в гонке. В квалификации немец уступил британцу 0,7 секунды. В прошлом сезоне отставание Феттеля в квалификации было таким же, но он смог выиграть гонку.

– Конечно, я думаю, что у нас есть шанс на победу. Никогда не знаешь наверняка, как все сложится, – приводит Autosport слова Феттеля. – Гонка заканчивается только с клетчатым флагом. У нас хорошая машина, будет хорошая стратегия. В конце концов, мы здесь для того, чтобы бороться. Так что посмотрим, как все пройдет в воскресенье.

Неожиданно ли огромное отставание "Феррари" от "Мерседеса"? В Австралии очень специфичная трасса, поэтому я не сильно переживаю. Но, конечно, я предпочел бы, чтобы все было наоборот.