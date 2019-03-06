Себастьян Феттель: "Я не думаю о завершении карьеры"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель рассказал, что еще далек от завершения карьеры. 31-летний немец, проводящий 14-й сезон в "Формуле-1", не думает об уходе из гонок.

– Все последние годы меня критиковали, пусть это было порой несправедливо, – цитирует Bild Феттеля. – Конечно, я не считаю, что сейчас "весна" моей карьеры. Но мне 31 год, впереди еще много времени. Шумахер был немного старше меня, когда выиграл свой первый титул с "Феррари", а Хэмилтон на два года старше. Я не думаю о завершении карьеры. Наоборот, думаю о том, как выиграть титул с "Феррари". Это моя цель.