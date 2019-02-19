Себастьян Феттель: "Машина близка к совершенству"

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель доволен состоянием машины на первых предсезонных тестах в Барселоне. Немец показал лучшее время в первый день испытаний.

– На лучшее и рассчитывать не могли, – цитирует F1i Феттеля. – Это просто невообразимо. Машина с самого начала работала хорошо, не было проблем с надежностью. Мы смогли реализовать всю программу, даже чуть больше. Первые впечатления очень позитивные. Я чувствую себя за рулем очень уверенно. Машина делает все, что я хочу. Снимаю шляпу перед всеми, кто над ней работал. Она близка к совершенству.