13:07 5 декабря | ФОРМУЛА-1

Себастьян Феттель: "Феррари" растратила много очков в начале сезона"

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Пилот "Феррари" Себастьян Феттель считает, что его команда много очков растеряла в первой части сезона. Сам немец в этом году набрал 212 очков, ни разу не победив, тогда как в прошлом сезоне у него было 278 очков и три победы.

– Мы должны были занять второе место в Кубке конструкторов, – цитирует F1i Феттеля. – Но растратили много очков в начале сезона, когда были более конкурентоспособны. Этот год состоял из взлетов и падений. Но итоговый результат не такой, как мы рассчитывали. Полагаю, мы были не хуже "Ред Булла". Расстраивает только, что с "Мерседесом" так и не могли побороться.

 

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