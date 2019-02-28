Сайнс показал лучшее время во второй день тестов в Барселоне, Квят - седьмой

Лучший результат во второй день предсезонных тестов "Формулы-1" в Барселоне (Испания) показал пилот команды "Макларен" Карлос Сайнс.

В тройку лучших также попали Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") и Себастьян Феттель ("Феррари"). Седьмое место занял российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят.

Барселона (Испания)

Предсезонные тесты

Второй день

1. Карлос Сайнс ("Макларен") – 1.17,144 (130 кругов)

2. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +0,698 (88)

3. Себастьян Феттель ("Феррари") +1,051 (40)

4. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,065 (113)

5. Ромен Грожан ("Хаас") +1,186 (120)

6. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,251 (128)

7. Даниил Квят ("Торо Россо") +1,538 (101)

8. Валттери Боттас ("Мерседес") +1,797 (74)

9. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +1,799 (101)

10. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1,912 (57)

11. Роберт Кубица ("Уильямс") +2,223 (130)

12. Даниэль Риккардо ("Рено") +5,453 (72)

13. Шарль Леклер ("Феррари") без времени (1)

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