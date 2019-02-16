Руководство "Формулы-1" решило не отменять пятничные тренировки

Промоутер Гран-при Канады Франсуа Дюмонтье рассказал о том, что руководство "Формулы-1" отказалось от идеи исключить пятничные тренировки из программы гоночного уик-энда.

В рамках глобальных изменений правил в 2021-м Liberty Media хотела бы также обновить формат уик-энда. Звучало, в частности, предложение, вовсе убрать пятничные тренировки.

- Эта идея действительно обсуждалась, но такое сокращение программы уик-энда вряд ли будет реализовано, – цитирует Дюмонтье Autosport. – Для болельщиков в этом изменении не было бы ничего хорошего. Могу сказать, что две недели назад это предложение уже не обсуждалось.

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