Руководитель "Рено" недоволен "Торо Россо"

Руководитель "Рено" Сириль Абитбуль выступил против плотной интеграции между вторыми командами и основными в "Формуле-1". Он привел в пример "Торо Россо", которая получает все больше деталей от "Ред Булла".

– С "Торо Россо" придется очень непросто, поэтому нас беспокоит ситуация в начале сезона, – цитирует F1Today Абитбуля. – У "Торо Россо" не было технического директора большую часть прошлого сезона. Но команда развивалась. Получается, он даже и не нужен для строительства конкурентоспособной машины. Это проблема для нас. Как продвигаться вперед таким командам, как мы, "Макларен" или "Уильямс"? Даже тем производителям, которые только хотят только прийти в "Формулу-1", будет тяжело. Это их остановит. Ведь у них нет второй команды. Для меня это очень важный стратегический вопрос, который мы все должны рассмотреть. Надеюсь, что 2021 году все поймут, как это серьезно.