Руководитель "Феррари": "Было бы ошибкой считать, что мы впереди "Мерседеса"

Руководитель "Феррари" Маттиа Бинотто считает, что болельщики должны избежать самоуверенности перед началом сезона. Во время зимних предсезонных тестов в Барселоне итальянская команда доминировала.

– Давайте избежим самоуверенности, – цитирует F1i Бинотто. – Это были напряженные восемь дней тестов. Мы все еще изучаем машину, ища настройки и возможности, улучшая надежность. Это очень важный период. Я рад слышать, что Хэмилтон считает, будто мы самые быстрые. Думаю, "Мерседес" тоже очень силен. Он будет конкурентоспособен с первой же гонки. Было бы ошибкой считать, что мы впереди "Мерседеса", потому что мы ничего не знаем о настройках и уровне топлива.