Росс Браун: "Есть все элементы для того, чтобы сезон получился очень интересным"

Спортивный директор "Формулы-1" Росс Браун считает, что предстоящий сезон должен получиться интересным. По его мнению, для этого есть все условия.

– У нас все элементы интересного сезона есть: Шарль Леклер и Себастьян Феттель, новое руководство "Феррари" и "Мерседес", который всегда силен, а также новый технический регламент, который должен сократить разрывы, – цитирует AFP Брауна. – "Феррари" выглядела очень сильной во время тестов, но имела некоторые проблемы с надежностью. "Мерседес" выглядел чуть слабее. Сейчас еще и фантастическое время для молодежи. Плюс "Хонда" со своими двигателями сделала шаг вперед по производительности и надежности.