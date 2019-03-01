Ромен Грожан: "Если послушать команды сейчас, то все будут чемпионами мира"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан отметил, что пока нельзя оценить расклад сил в чемпионате. По его словам, предсезонные тесты в Барселоне не раскрывают потенциала всех команд.

– Машину чувствую хорошо, она лучше, чем была в прошлом сезоне, – цитирует F1i Грожана. – Но если послушать новости из стана каждой команды, то может показаться, что к концу года все станут чемпионами мира. У всех отличные машины якобы. Это игра в покер. Сейчас нет смысла думать, кто как играет. Важно чувствовать прогресс команды. Все увидим в Мельбурне.