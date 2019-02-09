Ромен Грожан: "До 2021 года мы не увидим новых победителей Гран-при"

Пилот Haas Ромен Грожан считает, что конкуренция в "Формуле-1" далека от совершенства.

- Думаю, "Формуле-1" нужно что-то делать, чтобы шансы на победу в гонках появлялись не только у ведущей тройки команд, - цитирует Грожана gptoday.com. - Не думаю, что до 2021 года мы увидим новых победителей.

Если посмотреть на борьбу в середине пелотона, можно заметить, что там всё очень плотно – много разменов позициями и ярких сражений. Впереди же все иначе. Было бы лучше, если бы середняки тоже получали возможность побороться за главные награды.

Думаю, людям вроде Джина Хааса тоже это понравилось бы. Какой смысл постоянно бороться за места в середине пелотона? Но пока изменений не видно.

В "Феррари" заявили об увеличении бюджета, "Ред Булл" рассказал, сколько потратила на переднее крыло, в "Мерседесе" тоже не отстают. Не поймите меня неправильно, мы тоже не стоим на месте, но пока в ресурсах команд будут такие серьезные разрывы, темпы разработок тоже будут значительно отличаться.

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