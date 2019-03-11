Роберт Кубица: "С волнением жду начала второй карьеры в "Формуле-1"

Пилот "Уильямса" Роберт Кубица ждет, что его возвращение в гонки будет эмоциональным. 34-летний поляк не участвовал в гонках "Формулы-1" девять лет после аварии, пережитой им в ралли в 2011 году.

– Это будет эмоциональный "Гран-при Австралии", – цитирует F1i Кубицу. – Я начну свою вторую карьеру в "Формуле-1" после многолетнего отсутствия. Мой последний "Гран-при" состоялся в 2010 году. С нетерпением жду старта в Мельбурне. Надеюсь, что все пройдет хорошо. Конечно, я столкнусь с чем-то новым, ведь "Формула-1" не стояла на месте. Но с трепетом ожидаю старта.