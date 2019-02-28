Роберт Кубица: "Положение "Уильямса" далеко от желаемого, мы еще не начали работать с машиной"

Польский пилот "Уильямса" Роберт Кубица рассказал о положении своей команды перед стартом нового сезона.

- У меня смешанные чувства. С одной стороны, радует, что мы проехали такую большую дистанцию, - приводит слова Кубицы издание F1i. - Но c другой, до начала сезона осталось совсем немного времени, а наше положение далекого от желаемого. Мы собираем данные, проверяем разные решения, но, по сути, еще не начинали работать над машиной. Надеюсь, что в оставшиеся два дня у нас будет время, чтобы поэкспериментировать и посмотреть, как меняется поведение FW42.

Вероятно, мы не сможем претендовать на результаты, которых от нас ждут болельщики. Самым большим успехом для меня будет понимание того, что мы хорошо поработали по ходу уик-энда. Я достаточно честен и требователен к себе. Поэтому я буду счастлив, если в воскресенье вечером в Мельбурне почувствую удовлетворение от проделанной работы.

Зимние предсезонные тесты в Барселоне, на трассе "Каталунья", продлятся до пятницы, 1 марта, включительно.

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