12:34 31 декабря 2016 | ФОРМУЛА-1

Рене Розен: "Гасли заслужил место в "Формуле-1"

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Глава команды GP2 "Према" Рене Розен считает, что пилот молодежной программы "Ред Булла" Пьер Гасли был готов к "Формуле-1". Француз рассматривался в качестве кандидата на замену Даниила Квята в "Торо Россо", но команда предпочла продлить контракт с россиянином.

– Я считаю, что Гасли полностью готов к "Формуле-1", – цитирует Motorsport Розена. – Он заслужил место в "Формуле-1", хотя "Торо Россо", к сожалению, сохранил Квята и Сайнса на 2017 год. Гасли нельзя сдаваться, он должен бороться с полной самоотдачей в любой другой серии, чтобы убедить "Ред Булл". Гасли способен это сделать. Это очень быстрый гонщик.

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