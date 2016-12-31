Рене Розен: "Гасли заслужил место в "Формуле-1"

Глава команды GP2 "Према" Рене Розен считает, что пилот молодежной программы "Ред Булла" Пьер Гасли был готов к "Формуле-1". Француз рассматривался в качестве кандидата на замену Даниила Квята в "Торо Россо", но команда предпочла продлить контракт с россиянином.

– Я считаю, что Гасли полностью готов к "Формуле-1", – цитирует Motorsport Розена. – Он заслужил место в "Формуле-1", хотя "Торо Россо", к сожалению, сохранил Квята и Сайнса на 2017 год. Гасли нельзя сдаваться, он должен бороться с полной самоотдачей в любой другой серии, чтобы убедить "Ред Булл". Гасли способен это сделать. Это очень быстрый гонщик.