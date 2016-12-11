12:39 11 декабря | ФОРМУЛА-1

Раффаэле Марчелло: "Нет денег - нет "Формулы-1"

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Бывший пилот молодежной программы развития "Феррари" Раффаэле Марчелло считает, что у него нет шансов попасть в "Формулу-1". По его словам, сейчас такие возможности есть только у гонщиков с личными спонсорами.

– Мои шансы оказаться в "Формуле-1" нулевые, – цитирует Motorsport Марчелло. – Нужно 10 – 15 миллионов долларов, но у меня нет таких денег. Нет денег – нет "Формулы-1". Там всегда нужны деньги. Нужно быть реалистом, а не мечтать, не думать о невозможном. Я качественно делаю свою работу, побеждал в "Формуле-3". Многие из тех, кого я там опередил, сейчас в "Формуле-1". И я этого заслуживаю. Но у меня будет другая карьера.

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