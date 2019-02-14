Racing Point построит новую базу к 2021 году

Руководитель Racing Point Отмар Сафнауэр рассказал о планах команды на ближайшие несколько лет.

- Новые акционеры вкладывают средства во все сферы деятельности команды для того, чтобы превратить Racing Point в премиальный и коммерчески привлекательный бренд, - цитирует Сафнауэра Motorsport Total. - У нас есть такие крупные партнtры, как SportPeca и BWT. Также мы рады приветствовать JCB, Bombardier и Hackett, которые разделяют наше видение в создании команды топ-уровня.

В последнее время у нас очень много всего происходит за кулисами. На моей памяти это самое интенсивное межсезонье для команды. Мы не только занимаемся подготовкой новой машины, но и улучшаем инфраструктуру. Для того, чтобы вместить больше сотрудников, мы расширяем базу и одновременно планируем строительство нового здания, которое также будет расположено в Сильверстоуне. Новый объект будет построен к 2021 году. А к концу этого года у нас появится новый моторхоум для европейских этапов.

В прошлом сезоне команда Racing Point заняла седьмое место в Кубке конструкторов, набрав 52 очка. В соревнования конюшня вступила лишь на 13-м этапе в Бельгии, заменив Sahara Force India, не сумевшую завершить сезон.