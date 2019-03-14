Пьер Гасли: "У меня нет стремления опередить Ферстаппена любой ценой"

Пилот "Ред Булла" Пьер Гасли поделился ожиданиями от стартующего сезона. Француз дебютирует в австрийской команде в этом году, ранее он выступал за "Торо Россо".

– Чувствую себя хорошо, рад, что дебютирую в "Ред Булле", – цитирует AFP Гасли. – Тесты в Барселоне прошли успешно, мы смогли проехать большую дистанцию. Я многое узнал о машине, настройках.

У нас хорошие отношения с Ферстаппеном. Я стараюсь у него многому научиться. У него большой опыт уже, высокая скорость. У меня нет стремления опередить его любой ценой. Первый сезон будет учебным для меня. Трудно что-то прогнозировать. Но наверняка я в начале сезона и я в конце сезона – это будут разные люди.