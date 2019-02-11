Пьер Гасли: "Ферстаппен для меня как пример"

Пилот "Ред Булла" Пьер Гасли готов равняться на своего напарника Макса Ферстаппена. Француз считает карьеру голландца эталонной.

– Макс один из самых талантливых пилотов в пелотоне, – цитирует Autosport Гасли. – Идеально иметь такого гонщика как пример перед собой. Я всегда считал, что лучше быть напарником быстрого пилота, который подстегивает тебя. Уверен, что это поможет мне улучшать эффективность. Считаю, что скорость у меня есть. И мне часто удается выжимать максимум из машины. Попытаюсь сделать это в "Ред Булле".